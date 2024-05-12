В Индонезии автобус с учениками попал в ДТП: по меньшей мере 11 человек погибли

В Индонезии по меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновения автобуса с машинами и мотоциклами. Среди погибших преимущественно ученики, пишет The Independent со ссылкой на местные власти, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в субботу в индонезийской провинции Западная Ява автобус врезался в автомобили и мотоциклы после того, как у него отказали тормоза. В результате ДТП погибли по меньшей мере 11 человек, преимущественно студенты. Кроме того, десятки людей получили ранения.

Отмечается, что автобус с 61 студентом и учителями возвращался в среднюю школу в городе Депок за пределами столицы Джакарты после празднования выпускного. Автобус вышел из-под контроля на спуске и пересек несколько полос движения, сбив ряд автомобилей и мотоциклов, после чего врезался в столб электропередач.

Девять человек погибли на месте происшествия, а еще двое умерли в больнице, в том числе учитель и местный автомобилист. Еще 53 человека были госпитализированы с травмами, в том числе некоторые в критическом состоянии.

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