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В Індонезії автобус з учнями потрапив у ДТП: щонайменше 11 людей загинули

В Індонезії автобус з учнями потрапив у ДТП: щонайменше 11 людей загинули

Київ • УНН

 • 28918 перегляди

Автобус, що перевозив 61 учня і викладачів, врізався в автомобілі і мотоцикли на Західній Яві, Індонезія. В результаті загинуло щонайменше 11 людей, переважно учнів, і ще десятки отримали поранення.

В Індонезії щонайменше 11 людей загинули внаслідок зіткнення автобуса з машинами і мотоциклами. Серед загиблих переважно учні,  пише The Independent із посиланням на місцеву владу, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється,  у суботу в індонезійській провінції Західна Ява автобус врізався в автомобілі та мотоцикли після того, як у нього відмовили гальма. Унаслідок ДТП загинули щонайменше 11 людей, переважно студенти. Крім того, десятки людей отримали поранення.

Зазначається, що автобус із 61 студентом і вчителями повертався в середню школу в місті Депок за межами столиці Джакарти після святкування випускного.  Автобус вийшов  з-під контролю на спуску і перетнув  кілька смуг руху, збивши низку автомобілів і мотоциклів, після чого врізався  в стовп електропередач.

Дев'ятеро людей загинули на місці події, а ще двоє померли в лікарні, зокрема вчитель і місцевий автомобіліст. Ще 53 людини були госпіталізовані з травмами, зокрема деякі в критичному стані. 

У російському пітері автобус впав у річку, є жертви10.05.24, 18:16 • 24295 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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