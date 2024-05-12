В Індонезії автобус з учнями потрапив у ДТП: щонайменше 11 людей загинули
Київ • УНН
Автобус, що перевозив 61 учня і викладачів, врізався в автомобілі і мотоцикли на Західній Яві, Індонезія. В результаті загинуло щонайменше 11 людей, переважно учнів, і ще десятки отримали поранення.
В Індонезії щонайменше 11 людей загинули внаслідок зіткнення автобуса з машинами і мотоциклами. Серед загиблих переважно учні, пише The Independent із посиланням на місцеву владу, передає УНН.
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Як повідомляється, у суботу в індонезійській провінції Західна Ява автобус врізався в автомобілі та мотоцикли після того, як у нього відмовили гальма. Унаслідок ДТП загинули щонайменше 11 людей, переважно студенти. Крім того, десятки людей отримали поранення.
Зазначається, що автобус із 61 студентом і вчителями повертався в середню школу в місті Депок за межами столиці Джакарти після святкування випускного. Автобус вийшов з-під контролю на спуску і перетнув кілька смуг руху, збивши низку автомобілів і мотоциклів, після чого врізався в стовп електропередач.
Дев'ятеро людей загинули на місці події, а ще двоє померли в лікарні, зокрема вчитель і місцевий автомобіліст. Ще 53 людини були госпіталізовані з травмами, зокрема деякі в критичному стані.
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