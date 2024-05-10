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У російському пітері автобус впав у річку, є жертви

У російському пітері автобус впав у річку, є жертви

Київ • УНН

 • 24295 перегляди

Автобус впав у річку Мойку у російському пітері після аварії на мосту, в результаті чого щонайменше 3 людини загинули, 4 перебувають у стані клінічної смерті, 2 отримали серйозні поранення, а водія затримали і висунули йому кримінальні звинувачення за порушення правил дорожнього руху.

У рф блакитний автобус затонув у пітерській річці Мойці - він звалився туди після ДТП на мосту, виламавши парапет. Як повідомляють російські Telegram-канали, є жертви, передає УНН.

Деталі

За даними Mash, очевидці підключилися до порятунку пасажирів автобуса, що впав у Мойку — кидали їм рятувальні кола.

Спершу було відомо, що щонайменше одного постраждалого екстрено госпіталізували, ще один — у тяжкому стані.

Водія автобуса, який упав у пітерську Мойку, затримали. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох або більше осіб.

За інформацією пітерського Комтрансу, автобусом керував водій ТОВ "Таксі" - воно займається пасажирськими перевезеннями. У компанії ще десять маршрутів у центрі пітера.

У ск рф порушили справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

За уточненими даними, троє людей загинули на місці, четверо зараз у стані клінічної смерті. Ще двоє - у тяжкому стані після падіння автобуса в річку Мойку.

Водій ТОВ "Таксі" не впорався з керуванням. За даними Mash, з 2022 до 2024 року компанію 23 рази притягували до адміністративної відповідальності за грубі порушення умов ліцензії.

Рятувальні роботи на місці ДТП завершили. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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