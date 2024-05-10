У російському пітері автобус впав у річку, є жертви
Київ • УНН
Автобус впав у річку Мойку у російському пітері після аварії на мосту, в результаті чого щонайменше 3 людини загинули, 4 перебувають у стані клінічної смерті, 2 отримали серйозні поранення, а водія затримали і висунули йому кримінальні звинувачення за порушення правил дорожнього руху.
У рф блакитний автобус затонув у пітерській річці Мойці - він звалився туди після ДТП на мосту, виламавши парапет. Як повідомляють російські Telegram-канали, є жертви, передає УНН.
Деталі
За даними Mash, очевидці підключилися до порятунку пасажирів автобуса, що впав у Мойку — кидали їм рятувальні кола.
Спершу було відомо, що щонайменше одного постраждалого екстрено госпіталізували, ще один — у тяжкому стані.
Водія автобуса, який упав у пітерську Мойку, затримали. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох або більше осіб.
За інформацією пітерського Комтрансу, автобусом керував водій ТОВ "Таксі" - воно займається пасажирськими перевезеннями. У компанії ще десять маршрутів у центрі пітера.
У ск рф порушили справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.
За уточненими даними, троє людей загинули на місці, четверо зараз у стані клінічної смерті. Ще двоє - у тяжкому стані після падіння автобуса в річку Мойку.
Водій ТОВ "Таксі" не впорався з керуванням. За даними Mash, з 2022 до 2024 року компанію 23 рази притягували до адміністративної відповідальності за грубі порушення умов ліцензії.
Рятувальні роботи на місці ДТП завершили.