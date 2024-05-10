В российском питере автобус упал в реку, есть жертвы

В рф голубой автобус затонул в питерской реке Мойке - он свалился туда после ДТП на мосту, выломав парапет. Как сообщают российские Telegram-каналы, есть жертвы, передает УНН.

Детали

По данным Mash, очевидцы подключились к спасению пассажиров автобуса, упавшего в Мойку - бросали им спасательные круги.

Сначала было известно, что по меньшей мере одного пострадавшего экстренно госпитализировали, еще один - в тяжелом состоянии.

Водителя автобуса, который упал в питерскую Мойку, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц.

По информации питерского Комтранса, автобусом управлял водитель ООО "Такси" - оно занимается пассажирскими перевозками. У компании еще десять маршрутов в центре питера.

В ск рф возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

По уточненным данным, три человека погибли на месте, четверо сейчас в состоянии клинической смерти. Еще двое - в тяжелом состоянии после падения автобуса в реку Мойку.

Водитель ООО "Такси" не справился с управлением. По данным Mash, с 2022 до 2024 года компанию 23 раза привлекали к административной ответственности за грубые нарушения условий лицензии.

Спасательные работы на месте ДТП завершили.