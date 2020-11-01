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В Индии задержали мошенников за продажу "лампы Алладина" за 90 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 16668 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Индии задержали двух мужчин, которые за более чем 90 тысяч долларов продали "лампу Алладина". Они будут находиться под стражей до предъявления обвинений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"В Индии были задержаны двое мужчин, которые якобы обманули врача и заставили его приобрести "лампу Аладдина" за более 70 тысяч фунтов стерлингов - даже изобразив фальшивого джина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель обратился в полицию, когда понял, что лампа не имеет никакой магической силы. Хотя продавцы уверяли, что вещь принесет здоровье и удачу.

Как заявил офицер агентства AFP, мужчин задержали и они будут находиться под стражей до предъявления обвинений.

"Мужчины также обманывали другие семьи, используя тот же способ действия. Общая сумма денег, о которых идет речь, достигает нескольких миллионов рупий", - добавил офицер.

Напомним, в Мариуполе задержали двух аферисток, которые обманули пенсионерку. За 950 тысяч гривен они пообещали снять с нее смертельную порчу.

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