В Індії затримали шахраїв за продаж "лампи Алладіна" за 90 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Індії затримали двох чоловіків, які більше ніж за 90 тисяч доларів продали “лампу Алладіна”. Вони перебуватимуть під вартою до висунення обвинувачень. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
“В Індії були затримані двоє чоловіків, які нібито обдурили лікаря і змусили його придбати "лампу Аладдіна“ за понад 70 000 фунтів стерлінгів — навіть зобразивши фальшивого джина”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що покупець звернувся до поліції тоді, коли зрозумів, що лампа не має жодної магічної сили. Хоча продавці запевняли, що річ принесе здоров’я та удачу.
Як заявив офіцер агентства AFP, чоловіків затримали і вони перебуватимуть під вартою до висунення звинувачень.
“Чоловіки також обманювали інші сім’ї, використовуючи той самий спосіб дії. Загальна сума грошей, про які йдеться, сягає декількох мільйонів рупій ”, - додав офіцер.
Нагадаємо, у Маріуполі затримали двох аферисток, які ошукали пенсіонерку. За 950 тисяч гривень вони пообіцяли зняти з неї смертельну порчу.