В Індії затримали шахраїв за продаж "лампи Алладіна" за 90 тис. доларів

“В Індії були затримані двоє чоловіків, які нібито обдурили лікаря і змусили його придбати "лампу Аладдіна“ за понад 70 000 фунтів стерлінгів — навіть зобразивши фальшивого джина”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що покупець звернувся до поліції тоді, коли зрозумів, що лампа не має жодної магічної сили. Хоча продавці запевняли, що річ принесе здоров’я та удачу.

Як заявив офіцер агентства AFP, чоловіків затримали і вони перебуватимуть під вартою до висунення звинувачень.

“Чоловіки також обманювали інші сім’ї, використовуючи той самий спосіб дії. Загальна сума грошей, про які йдеться, сягає декількох мільйонів рупій ”, - додав офіцер.

Нагадаємо, у Маріуполі затримали двох аферисток, які ошукали пенсіонерку. За 950 тисяч гривень вони пообіцяли зняти з неї смертельну порчу.