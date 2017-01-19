В Индии в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком погибли 24 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Грузовик с песком столкнулся со школьным автобусом в северном индийском штате Уттар-Прадеш, в результате чего погибли 24 ребенка. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Как отмечается, еще по меньшей мере двадцать школьников получили травмы. Дети в возрасте от 3 до 12 лет учились в школе города Этах.
По словам одного из полицейских, грузовик превысил скорость и столкнулся в лоб с автобусом. Другой полицейский также сказал, что была плохая видимость из-за густого тумана.
Также сообщается, что водитель грузовика получил серьезные травмы ног, которые были ампутированы в больнице.