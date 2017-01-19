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В Індії внаслідок зіткнення шкільного автобуса з вантажівкою загинуло 24 дитини

В Індії внаслідок зіткнення шкільного автобуса з вантажівкою загинуло 24 дитини

Київ • УНН

 • 8869 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Вантажівка з піском зіткнулась зі шкільним автобусом в північному індійському штаті Уттар-Прадеш, внаслідок чого загинуло 24 дітей. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Як зазначається, ще щонайменше двадцять школярів отримали травми. Діти віком від 3 до 12 років навчались в школі умісті Етах.

За словами одного з поліцейських, вантажівка перевищила швидкість і зіткнулась у лоб з автобусом. Інший поліцейський також сказав, що була погана видимість через густий туман.

Також повідомляється, що водій вантажівки отримав серйозні травми ніг, які були ампутовані в лікарні.

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