В Індії внаслідок зіткнення шкільного автобуса з вантажівкою загинуло 24 дитини

Як зазначається, ще щонайменше двадцять школярів отримали травми. Діти віком від 3 до 12 років навчались в школі умісті Етах.

За словами одного з поліцейських, вантажівка перевищила швидкість і зіткнулась у лоб з автобусом. Інший поліцейський також сказав, що була погана видимість через густий туман.

Також повідомляється, що водій вантажівки отримав серйозні травми ніг, які були ампутовані в лікарні.