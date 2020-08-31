В Индии в результате наводнения погибли 17 человек

"В результате наводнения в Одиши погибли 17 человек и повреждено около 10 382 домов. В то время как около 2000 человек из районов города Самбалпура были переведены в центры помощи во время наводнения ", - пишет издание.

По данным правительства Одиши, в целом 1 432 701 человек пострадали от наводнений в 3256 деревнях 20 районов.

В то же время несколько районов в округе Баудх были затоплены после того, как 46 шлюзовых ворот плотины Хиракуд открылись и выпустили воду в реку Маханади, после проливных дождей.

"Более 500 человек были эвакуированы и доставлены в безопасные убежища. Им предоставляются продукты питания и предметы первой необходимости", - добавляет издание.

Согласно воскресному отчету о наводнениях, пострадали 20 районов.

Напомним, в США в штатах Луизиана и Техас погибли 14 человек от урагана "Лаура".