В США от урагана "Лаура" погибли уже 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В США в штатах Луизиана и Техас погибли 14 человек от урагана "Лаура". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Агентство пишет, что пять человек погибли из-за поваленных деревьев, один житель утонул. Еще восемь человек скончались в результате отравления угарным газом из-за использования электрических генераторов в своих домах.
Ранее УНН сообщал, что из-за урагана “Лаура” в США погибли 6 человек.
По данным губернатора штата скорость ветра в пределах урагана составляет 241 км/час.
В ночь на четверг “Лаура”, который считался на тот момент ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. В указанных штатах около 800 тыс. домов остались без электроснабжения.