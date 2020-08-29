У США від урагану “Лаура” загинуло вже 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У США в штатах Луїзіана і Техас загинули 14 людей від урагану “Лаура”. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на місцеву владу, передає УНН.
Агентство пише, що п’ять людей загинули через повалених дерев, один житель потонув. Ще вісім людей померли в результаті отруєння чадним газом через використання електричних генераторів в своїх будинках.
Раніше УНН повідомляв, що через ураган "Лаура" у США загинуло 6 осіб.
За даними губернатора штату швидкість вітру в межах урагану становить 241 км/годину.
У ніч на четвер “Лаура”, який вважався на той момент ураганом четвертої категорії з п’яти можливих за шкалою Саффіра — Сімпсона, досяг узбережжя Луїзіани і Техасу. В даних районах встановилася штормова погода, відбулися повені. У зазначених штатах близько 800 тис. будинків залишилися без електропостачання.