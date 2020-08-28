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Через ураган "Лаура" у США загинуло вже 6 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Наслідки урагану “Лаура”, який спав до тропічного шторму, привели до загибелі шести осіб у штаті Луїзіана. Про це повідомило в четвер у своєму Twitter управління охорони здоров’я штату, пише УНН.

Через ураган "Лаура" у США загинуло вже 6 осіб

“Ми сьогодні з жалем підтверджуємо смерть шести осіб у зв’язку зі штормом”, — поінформувало управління. Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс раніше повідомляв про загибель чотирьох осіб. Всі вони були задавлені на смерть деревами, поваленими ураганом. Відомості про жертви з інших штатів не надходили.

Управління охорони здоров’я Луїзіани зареєструвало 67 випадків порушення подачі водопровідної води в житлові будинки. Перебої торкнулися понад 220 тис. осіб.

As the state recovers from Hurricane Laura, the Louisiana Department of Health will continue to update the number of verified storm-related deaths. Today, we sadly verify 6 storm-related deaths.

— Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) August 27, 2020

Згідно з останніми оцінками Національного центру зі спостереження за ураганами, швидкість вітру в межах тропічного шторму становить 22,3 м/с. Атмосферне явище знаходиться в районі кордону між штатами Луїзіана і Арканзас і рухається на північний схід зі швидкістю 6,7 м/с.

У ніч на четвер “Лаура”, який вважався на той момент ураганом четвертої категорії з п’яти можливих за шкалою Саффіра — Сімпсона, досяг узбережжя Луїзіани і Техасу. В даних районах встановилася штормова погода, відбулися повені. У зазначених штатах близько 800 тис. будинків залишилися без електропостачання.

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