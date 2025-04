Из-за урагана "Лаура" в США погибли уже 6 человек

“Мы сегодня с горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом”, — информировало управление. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ранее сообщал о гибели четырех человек. Все они были задавлены насмерть деревьями, поваленными ураганом. Сведения о жертвах из других штатов не поступали.

Управление здравоохранения Луизианы зарегистрировало 67 случаев нарушения подачи водопроводной воды в жилые дома. Перебои затронули более 220 тыс. человек.

As the state recovers from Hurricane Laura, the Louisiana Department of Health will continue to update the number of verified storm-related deaths. Today, we sadly verify 6 storm-related deaths.

— Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) August 27, 2020

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах тропического шторма составляет 22,3 м/с. Атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на северо-восток со скоростью 6,7 м/с.

В ночь на четверг “Лаура”, считавшийся на тот момент ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. В указанных штатах около 800 тыс. домов остались без электроснабжения.