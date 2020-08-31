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В Індії в результаті повені загинуло 17 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Індії в результаті повені в штаті Одіші 17 людей загинули і приблизно 10 382 будинки були пошкоджені. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV.

В Індії в результаті повені загинуло 17 людей

“В результаті повені в Одіші загинуло 17 осіб та пошкоджено приблизно 10 382 будинків. У той час як близько 2000 осіб з районів міста Самбалпура були переведені в центри допомоги під час повені”, - пише видання.

За даними уряду Одіші, в цілому 1 432 701 людей постраждали від повеней в 3 256 селах 20 районів.

Водночас кілька районів в окрузі Баудх були затоплені після того, як 46 шлюзових воріт греблі Хіракуд відкрилися і випустили воду в річку Маханаді, після проливних дощів.

“Понад 500 осіб були евакуйовані і доставлені в безпечні притулки. Їм надаються продукти харчування і предмети першої необхідності ”, - додає видання.

Відповідно до недільного звіту про повені, постраждало 20 районів.

Нагадаємо, в США в штатах Луїзіана і Техас загинули 14 людей від урагану “Лаура”. 

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