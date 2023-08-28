В Индии произошел взрыв на нелегальной фабрике фейерверков: погибли семь человек

Детали

Инцидент произошел в двухэтажном доме в районе Нилгундж в Дуттапукаре. Местные жители утверждают, что незаконная фабрика пиротехники находилась прямо в жилом доме.

Министр продовольствия штата и депутат от этого района Ратхин Гхош сообщил, что, по данным полиции, семь или восемь человек погибли и около шести получили ранения. Свидетели сообщают, что силой взрыва одно из тел отбросило на крышу соседнего дома.

Взрыв частично разрушил три здания и сильно повредил еще три неподалеку.

Правительство государства начало расследование, а также вынуждено реагировать на многочисленные жалобы возмущенных жителей окрестностей.

Напомним

Девять человек погибли в субботу в результате пожара, вспыхнувшего в вагоне поезда, стоявшего в южном индийском городе Мадурай, штат Тамил Наду.