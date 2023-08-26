Пожежа у вагоні поїзда в Індії: загинуло дев'ять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Дев'ять людей загинули в суботу в результаті пожежі, що спалахнула у вагоні поїзда, що стояв у південному індійському місті Мадурай, штат Таміл Наду. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Згідно з відео, знятим ANI, пожежа почалася після того, як вибухнув газовий балон, який пасажири використовували для приготування чаю на плиті. Про це виданню повідомив колектор округу Мадурай.
Понад 50 пасажирів їхали у вагоні, який був від’єднаний від поїзда та припаркований окремо на станції, зазначив колектор.
Пожежа, яка спалахнула вранці, тривала кілька годин, перш ніж її було взято під контроль пожежними, повідомляють місцеві ЗМІ, які також пишуть, що в результаті аварії постраждали 20 людей.
На відео ANI видно, як поліцейські оглядають згоріле місце. За словами очевидців, тим, хто вижив, довелося виламати двері, щоб втекти з купе.
Нагадаємо
Щонайменше 261 людина загинула і 650 отримали поранення внаслідок аварії трьох потягів у штаті Одіша на сході Індії у червні. Причною аварії була помилка в електронній системі сигналізації, через яку поїзд неправильно змінив шлях і врізався в товарний поїзд.