В Індії внаслідок обвалення залізничного мосту загинуло щонайменше 26 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня УНН В Індії обвалився залізничний міст, внаслідок чого, за попередньою інформацією, загинули 26 людей, ще двоє отримали поранення, про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Подробиці
Трагедія сталась в індійському місті Сайранг у північно-східному штаті Мізорам. За даними ЗМІ, під час обвалення мосту на місці могло бути до 40 робітників, але поліція повідомила, що були присутні 28 робітників. Розгорнуто пошуково-рятувальну операцію.
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«Рятувальникам наразі вдалося виявити 13 тіл. Докладаються зусилля щодо виявлення решти тіл», - повідомив представник поліції штату, який побажав не називати своє ім'я.
Доповнення
Сьогодні це не єдина катастрофа в світі, як повідомляв УНН, за даними офіційних осіб, щонайменше 16 людей загинули і ще 36 отримали поранення в результаті аварії автобуса у вівторок на шосе Куакнопалан-Оахака в центральній частині Мексики.
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