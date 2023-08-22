У Греції знайшли 18 обвуглених тіл під час лісових пожеж на півдні Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У вівторок у віддаленому селі на північному сході Греції було знайдено вісімнадцять обгорілих тіл, де кілька днів вирували лісові пожежі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Пожежні заявили, що з'ясовують, чи загиблі були мігрантами, адже у цій місцеовсті є популярний маршрут для незаконного перетину кордону до Греції.
«Зважаючи на те, що жодних повідомлень про зникнення або зникнення мешканців з прилеглих районів не надходило, перевіряється можливість того, що це люди, які незаконно в’їхали в країну», – повідомили в пожежній службі.
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18 тіл знайшли біля халупи на південь від села Авантас. Навколишній регіон Еврос є популярним маршрутом для мігрантів з Близького Сходу та Азії, які перетинають Туреччину.
У грецькому портовому містечку Александруполіс десятки пацієнтів лікарні були евакуйовані на поромі, а пожежа в підніжжі гори Парніта спричинила густі хмари диму над Афінами.
Зазначається, що у Греції шквальний вітер ускладнив спроби приборкати пожежі. П'ятдесят шість пожежників прибули до Греції з Румунії у вівторок, і Афіни чекали подальшої допомоги з Чехії, Хорватії, Німеччини та Швеції.
Нагадаємо
У Туреччині через лісову пожежу в районі Чанаккале-Кепез рух суден у протоці Чанаккале у напрямку південь-північ тимчасово припинено. Рух перетворений із двох напрямків в один.