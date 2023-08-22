Через лісові пожежі в Туреччині зупинили рух суден у протоці Чанаккале
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Туреччині через лісову пожежу в районі Чанаккале-Кепез рух суден у протоці Чанаккале у напрямку південь-північ тимчасово припинено. Рух перетворений із двох напрямків в один. Про це пише Анадолу з посиланням на Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини, передає УНН.
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Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомляє, що через лісову пожежу в районі Чанаккале-Кепез рух суден у протоці Чанаккале в напрямку на південь-північ тимчасово припинено. А рух тепер проходить лише в одному напрямку.
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"Буксири Головного управління берегової безпеки приведені в повну готовність для можливого втручання у випадку, якщо пожежа охопить морське узбережжя", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що лісові пожежі наближаються до турецького курортного міста Кемер у провінції Анталія. Від диму постраждали шестеро людей. Відомо, що вогонь поширився на 3,5 кілометра.