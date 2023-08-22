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Из-за лесных пожаров в Турции остановили движение судов в проливе Чанаккале

Из-за лесных пожаров в Турции остановили движение судов в проливе Чанаккале

Киев • УНН

 • 846378 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Турции из-за лесного пожара в районе Чанаккале-Кепез движение судов в проливе Чанаккале в направлении юг-север временно прекращено. Движение преобразовано из двух направлений в одно. Об этом пишет Анадолу со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, передает УНН.

Детали

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщает, что из-за лесного пожара в районе Чанаккале-Кепез движение судов в проливе Чанаккале в направлении на юг-север временно прекращено. А движение теперь проходит только в одном направлении.

Цитата

"Буксиры Главного управления береговой безопасности приведены в полную готовность для возможного вмешательства в случае, если пожар охватит морское побережье", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что лесные пожары приближаются к турецкому курортному городу Кемер в провинции Анталия. От дыма пострадали шесть человек. Известно, что огонь распространился на 3,5 километра. 

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