Из-за лесных пожаров в Турции остановили движение судов в проливе Чанаккале
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Турции из-за лесного пожара в районе Чанаккале-Кепез движение судов в проливе Чанаккале в направлении юг-север временно прекращено. Движение преобразовано из двух направлений в одно. Об этом пишет Анадолу со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, передает УНН.
Детали
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщает, что из-за лесного пожара в районе Чанаккале-Кепез движение судов в проливе Чанаккале в направлении на юг-север временно прекращено. А движение теперь проходит только в одном направлении.
Цитата
"Буксиры Главного управления береговой безопасности приведены в полную готовность для возможного вмешательства в случае, если пожар охватит морское побережье", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее сообщалось, что лесные пожары приближаются к турецкому курортному городу Кемер в провинции Анталия. От дыма пострадали шесть человек. Известно, что огонь распространился на 3,5 километра.