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В Греции нашли 18 обугленных тел во время лесных пожаров на юге Европы

В Греции нашли 18 обугленных тел во время лесных пожаров на юге Европы

Киев • УНН

 • 843136 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Во вторник в отдаленной деревне на северо-востоке Греции было найдено восемнадцать обгоревших тел, где несколько дней бушевали лесные пожары. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата 

Пожарные заявили, что выясняют, были ли погибшие мигрантами, ведь в этой местности есть популярный маршрут для незаконного пересечения границы в Грецию.

«Несмотря на то, что никаких сообщений о пропаже или исчезновении жителей из близлежащих районов не поступало, проверяется возможность того, что это люди, которые незаконно в’въехали в страну», – сообщили в пожарной службе.

Детали 

18 тел нашли возле лачуги к югу от деревни Авантас. Окружающий регион Еврос является популярным маршрутом для мигрантов с Ближнего Востока и Азии, которые пересекают Турцию.

В греческом портовом городке Александруполис десятки пациентов больницы были эвакуированы на пароме, а пожар у подножия горы Парнита вызвал густые облака дыма над Афинами.

Отмечается, что в Греции шквальный ветер осложнил попытки обуздать пожары. Пятьдесят шесть пожарных прибыли в Грецию из Румынии во вторник, и Афины ждали дальнейшей помощи из Чехии, Хорватии, Германии и Швеции.

Напомним

В Турции из-за лесного пожара в районе Чанаккале-Кепез движение судов в проливе Чанаккале в направлении юг-север временно прекращено. Движение преобразовано из двух направлений в одно. 

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