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В Индии в результате обрушения железнодорожного моста погибло по меньшей мере 26 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа УНН В Индии обвалился железнодорожный мост, в результате чего, по предварительной информации, погибли 26 человек, еще двое получили ранения, об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Трагедия произошла в индийском городе Сайранг в северо-восточном штате Мизорам. По данным СМИ, во время обрушения моста на месте могло быть до 40 рабочих, но полиция сообщила, что присутствовали 28 рабочих. Развернута поисково-спасательная операция.

Цитата

«Спасателям пока удалось обнаружить 13 тел. Прилагаются усилия по обнаружению остальных тел», - сообщил представитель полиции штата, пожелавший не называть свое имя.

Дополнение

Сегодня это не единственная катастрофа в мире, как сообщал УНН, по данным официальных лиц, по меньшей мере 16 человек погибли и еще 36 получили ранения в результате аварии автобуса во вторник на шоссе Куакнопалан-Оахака в центральной части Мексики.

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