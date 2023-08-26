Пожар в вагоне поезда в Индии: погибли девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Девять человек погибли в субботу в результате пожара, вспыхнувшего в вагоне поезда, стоявшего в южном индийском городе Мадурай, штат Тамил Наду. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Согласно видео, снятому ANI, пожар начался после того, как взорвался газовый баллон, который пассажиры использовали для приготовления чая на плите. Об этом изданию сообщил коллектор округа Мадурай.
Более 50 пассажиров ехали в вагоне, который был от’отсоединен от поезда и припаркован отдельно на станции, отметил коллектор.
Пожар, который вспыхнул утром, продолжался несколько часов, прежде чем был взят под контроль пожарными, сообщают местные СМИ, которые также пишут, что в результате аварии пострадали 20 человек.
На видео ANI видно, как полицейские осматривают сгоревшее место. По словам очевидцев, выжившим пришлось выломать дверь, чтобы сбежать из купе.
Напомним
По меньшей мере 261 человек погиб и 650 получили ранения в результате аварии трех поездов в штате Одиша на востоке Индии в июне. Причиной аварии была ошибка в электронной системе сигнализации, из-за которой поезд неправильно изменил путь и врезался в товарный поезд.