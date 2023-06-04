Помилка в системі сигналізації призвела до залізничної аварії в Індії - загинули 275 осіб

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Влада все ще працює над розчищенням ушкоджених уламків двох пасажирських поїздів, які зійшли з рейок у п'ятницю ввечері в районі Баласор у штаті Одіша внаслідок однієї з найбільш смертоносних залізничних катастроф у країні за останні десятиліття.

У заяві уряду штату Одіша кількість загиблих була змінена до 275 осіб після того, як у неділю вранці високопосадовець назвав кількість загиблих понад 300 осіб.

Високопосадовець залізниці Джайя Верма Сінха заявив, що попереднє розслідування показало, що високошвидкісному експресу було дано сигнал рухатися головною лінією колії, але пізніше сигнал змінився, і поїзд замість цього в'їхав на сусідню кільцеву лінію, де він врізався в вантаж, завантажений залізною рудою.

За його словами, внаслідок зіткнення вагони Coromandel Express перекинулися на інший шлях, внаслідок чого експрес Yesvantpur-Howrah Express, що входив з протилежного боку також зійшов з рейок.

Пасажирські потяги, в яких перебували 2 296 осіб, не перевищували швидкості.

Верма сказав, що основна причина аварії була пов'язана з помилкою в електронній системі сигналізації. Докладне розслідування покаже, чи була помилка людським фактором чи технічною.

Електронна система блокування є механізмом безпеки, призначеним для запобігання конфліктним рухам між поїздами. Система також відстежує стан сигналів, які повідомляють водіям, наскільки близько вони знаходяться до наступного поїзда, як швидко вони можуть рухатися і про наявність поїздів, що стоять на дорозі.

«Система на 99,9% безпомилкова. Але ймовірність помилки завжди становить 0,1%», - сказав Верма. На запитання, чи аварія може бути саботажем, він відповів: «Нічого не виключено».

Тим часом багато родичі загиблих намагаються впізнати тіла своїх близьких через жахливі травми.

П'ятнадцять тіл було вилучено у суботу ввечері, і вночі продовжувалися роботи, коли важкі крани використовувалися для демонтажу двигуна. У двигуні не було виявлено тіл, і роботи було завершено в неділю вранці.

Що передувало

Катастрофа сталася в той час, коли прем'єр-міністр Нарендра Моді зосередився на модернізації залізничної мережі британської колоніальної епохи в Індії, яка стала найгустонаселенішою країною у світі з населенням 1,42 мільярда людей. Попри зусилля уряду з підвищення безпеки, щороку на залізницях Індії відбувається кілька сотень аварій.

У 1995 році неподалік Нью-Делі зіткнулися два потяги, в результаті однієї з найстрашніших залізничних катастроф в Індії загинули 358 людей. У 2016 році пасажирський поїзд зійшов з рейок між містами Індаур та Патна, внаслідок чого загинули 146 людей.

У більшості таких аварій в Індії винен людський фактор або застаріле сигнальне обладнання.

Близько 22 мільйонів людей щодня їздять Індією на 14 000 поїздів, долаючи відстань 64 000 кілометрів.