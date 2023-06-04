Ошибка в системе сигнализации привела к железнодорожной аварии в Индии - погибли 275 человек

Детали

Власти все еще работают над расчисткой поврежденных обломков двух пассажирских поездов, которые сошли с рельсов в пятницу вечером в районе Баласор в штате Одиша в результате одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в стране за последние десятилетия.

В заявлении правительства штата Одиша количество погибших было изменено до 275 человек после того, как в воскресенье утром высокопоставленный чиновник назвал количество погибших более 300 человек.

Высокопоставленный чиновник железной дороги Джайя Верма Синха заявил, что предварительное расследование показало, что высокоскоростному экспрессу был дан сигнал двигаться по главной линии пути, но позже сигнал изменился, и поезд вместо этого въехал на соседнюю кольцевую линию, где он врезался в груз, загруженный железной рудой.

По его словам, в результате столкновения вагоны Coromandel Express перевернулись на другой путь, в результате чего экспресс Yesvantpur-Howrah Express, входивший с противоположной стороны также сошел с рельсов.

Пассажирские поезда, в которых находились 2 296 человек, не превышали скорость.

Верма сказал, что основная причина аварии была связана с ошибкой в электронной системе сигнализации. Подробное расследование покажет, была ли ошибка человеческим фактором или технической.

Электронная система блокировки является механизмом безопасности, предназначенным для предотвращения конфликтных движений между поездами. Система также отслеживает состояние сигналов, которые сообщают водителям, насколько близко они находятся к следующему поезду, как быстро они могут двигаться и о наличии поездов, стоящих на дороге.

«Система на 99,9% безошибочна. Но вероятность ошибки всегда составляет 0,1%», - сказал Верма. На вопрос, может ли авария быть саботажем, он ответил: «Ничего не исключено».

Между тем многие родственники погибших пытаются опознать тела своих близких из-за ужасных травм.

Пятнадцать тел были извлечены в субботу вечером, и ночью работы продолжались, когда тяжелые краны использовались для демонтажа двигателя. В двигателе не было обнаружено тел, и работы были завершены в воскресенье утром.

Что предшествовало

Катастрофа произошла в то время, когда премьер-министр Нарендра Моди сосредоточился на модернизации железнодорожной сети британской колониальной эпохи в Индии, которая стала самой густонаселенной страной в мире с населением 1,42 миллиарда человек. Несмотря на усилия правительства по повышению безопасности, ежегодно на железных дорогах Индии происходит несколько сотен аварий.

В 1995 году недалеко от Нью-Дели столкнулись два поезда, в результате одной из самых страшных железнодорожных катастроф в Индии погибли 358 человек. В 2016 году пассажирский поезд сошёл с рельсов между городами Индаур и Патна, в результате чего погибли 146 человек.

В большинстве таких аварий в Индии виноват человеческий фактор или устаревшее сигнальное оборудование.

Около 22 миллионов человек ежедневно ездят по Индии на 14 000 поездов, преодолевая расстояние в 64 000 километров.