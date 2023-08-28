В Індії стався вибух на нелегальній фабриці феєрверків: загинуло семеро людей

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Інцидент стався у двоповерховому будинку в районі Нілгундж у Дуттапукарі. Місцеві жителі стверджують, що незаконна фабрика піротехніки знаходилась прямо у житловому будинку.

Міністр продовольства штату та депутат від цього району Ратхін Гхош повідомив, що, за даними поліції, семеро чи восьмеро людей загинули і близько шести отримали поранення. Свідки повідомляють, що силою вибуху одне з тіл відкинуло на дах сусіднього будинку.

Вибух частково зруйнував три будівлі та сильно пошкодив ще три неподалік.

Уряд держави розпочав розслідування, а також вимушений реагувати на численні скарги обурених мешканців околиць.

Нагадаємо

Дев'ять людей загинули в суботу в результаті пожежі, що спалахнула у вагоні поїзда, що стояв у південному індійському місті Мадурай, штат Таміл Наду.