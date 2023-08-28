В Індії стався вибух на нелегальній фабриці феєрверків: загинуло семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Унаслідок вибуху на фабриці феєрверків у районі Даттапукур в індійському штаті Західна Бенгалія загинули щонайменше семеро людей, кілька отримали поранення. Про це повідомляє Hindustan Times із посиланням на пресслужбу місцевого відомства пожежної охорони, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався у двоповерховому будинку в районі Нілгундж у Дуттапукарі. Місцеві жителі стверджують, що незаконна фабрика піротехніки знаходилась прямо у житловому будинку.
Міністр продовольства штату та депутат від цього району Ратхін Гхош повідомив, що, за даними поліції, семеро чи восьмеро людей загинули і близько шести отримали поранення. Свідки повідомляють, що силою вибуху одне з тіл відкинуло на дах сусіднього будинку.
Вибух частково зруйнував три будівлі та сильно пошкодив ще три неподалік.
Уряд держави розпочав розслідування, а також вимушений реагувати на численні скарги обурених мешканців околиць.
Нагадаємо
Дев'ять людей загинули в суботу в результаті пожежі, що спалахнула у вагоні поїзда, що стояв у південному індійському місті Мадурай, штат Таміл Наду.