В Индии надеются, что запрет экспорта пшеницы и риса из страны будет непродолжительным

Детали

Решение Индии запретить экспорт пшеницы и риса должно быть краткосрочным, пока в стране не стабилизируется поставки продовольствия. Согласно квартальному отчету компании ITC Ltd., которая является крупным экспортером пшеницы, ее доходы от сельскохозяйственного бизнеса снизились на 25% в апреле-июне из-за запрета экспорта. Об этом заявил изданию председатель правления ITC Ltd Санджив Пури.

«Я очень надеюсь, что это будет недолго. И то, что позволит нам экспортировать, - это хороший урожай, наше сельское хозяйство будет производить больше, чем нужно, и у нас будут излишки. Как ответственная компания, я хотел бы работать над этим вместе с фермерским сообществом, чтобы понять, как мы можем улучшить производство», - говорит Санджив Пури.

Бизнес, который индексируется на индийское потребление, довольно устойчив. Все, что более интегрировано в цепи поставок - экспорт, или определенные сырьевые товары - могут колебаться в цене и иметь определенную слабость, отметил он.

Влияние на потребление было больше связано с инфляцией, а инфляция на самом деле была преимущественно импортируемой. Еще один фактор - это чрезвычайная ситуация с климатом, которая привела к неурожаю. Поскольку инфляция замедляется, последние данные также показывают некоторое оживление в сельской экономике.

«Сейчас я сосредотачиваюсь на создании добавленной стоимости (а не на чистом росте объемов производства, что может повлиять на цены и общую доходность). Например, мы открыли цех по специям, а сейчас планируем открыть цех по производству никотиновых производных продуктов», - отметил Пури.

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