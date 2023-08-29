В Индии надеются, что запрет экспорта пшеницы и риса из страны будет непродолжительным

ukru
19:26 • 6305 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 51655 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 100556 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101535 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 88355 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84233 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107962 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130511 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166361 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197768 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 38663 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 33359 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106601 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101485 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 96401 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166361 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 197768 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140414 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147063 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183681 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 27349 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 96401 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119083 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154882 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161829 просмотра
Актуальное
В Индии надеются, что запрет экспорта пшеницы и риса из страны будет непродолжительным

В Индии надеются, что запрет экспорта пшеницы и риса из страны будет непродолжительным

Киев • УНН

 • 643316 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Решение Индии об эмбарго на вывоз пшеницы и риса из страны продлится недолго, пока в стране не стабилизируется поставки продовольствия, выразил надежду один из крупнейших экспортёров, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Решение Индии запретить экспорт пшеницы и риса должно быть краткосрочным, пока в стране не стабилизируется поставки продовольствия. Согласно квартальному отчету компании ITC Ltd., которая является крупным экспортером пшеницы, ее доходы от сельскохозяйственного бизнеса снизились на 25% в апреле-июне из-за запрета экспорта. Об этом заявил изданию председатель правления ITC Ltd Санджив Пури.

«Я очень надеюсь, что это будет недолго. И то, что позволит нам экспортировать, - это хороший урожай, наше сельское хозяйство будет производить больше, чем нужно, и у нас будут излишки. Как ответственная компания, я хотел бы работать над этим вместе с фермерским сообществом, чтобы понять, как мы можем улучшить производство», - говорит Санджив Пури.

Бизнес, который индексируется на индийское потребление, довольно устойчив. Все, что более интегрировано в цепи поставок - экспорт, или определенные сырьевые товары - могут колебаться в цене и иметь определенную слабость, отметил он.

Влияние на потребление было больше связано с инфляцией, а инфляция на самом деле была преимущественно импортируемой. Еще один фактор - это чрезвычайная ситуация с климатом, которая привела к неурожаю. Поскольку инфляция замедляется, последние данные также показывают некоторое оживление в сельской экономике.

«Сейчас я сосредотачиваюсь на создании добавленной стоимости (а не на чистом росте объемов производства, что может повлиять на цены и общую доходность). Например, мы открыли цех по специям, а сейчас планируем открыть цех по производству никотиновых производных продуктов», - отметил Пури.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индия рассматривает возможность покупки пшеницы у россии со скидкой – Reuters

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы