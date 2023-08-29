В Індії сподіваються, що заборона експорту пшениці та рису з країни буде нетривалою

Деталі

Рішення Індії заборонити експорт пшениці та рису має бути короткостроковим, доки в країні не стабілізується постачання продовольства. Згідно з квартальним звітом компанії ITC Ltd., яка є великим експортером пшениці, її доходи від сільськогосподарського бізнесу знизилися на 25% у квітні-червні через заборону експорту. Про це заявив виданню голова правління ITC Ltd Санджив Пурі.

«Я дуже сподіваюся, що це буде недовго. І те, що дозволить нам експортувати, - це гарний врожай, наше сільське господарство вироблятиме більше, ніж потрібно, і ми матимемо надлишки. Як відповідальна компанія, я хотів би працювати над цим разом з фермерською спільнотою, щоб зрозуміти, як ми можемо покращити виробництво», - каже Санджив Пурі.

Бізнеси, які індексуються на індійське споживання, є досить стійкими. Усе, що більш інтегроване в ланцюги поставок - експорт, чи певні сировинні товари - мажуть коливатись у ціні і мати певну слабкість, зазначив він.

Вплив на споживання був більше пов'язаний з інфляцією, а інфляція насправді була переважно імпортованою. Ще один фактор - це надзвичайна ситуація з кліматом, яка призвела до неврожаю. Оскільки інфляція сповільнюється, останні дані також показують деяке пожвавлення в сільській економіці.

«Наразі я зосереджуюсь на створенні доданої вартості (а не на чистому зростанні обсягів виробництва, що може вплинути на ціни та загальну прибутковість). Наприклад, ми відкрили цех зі спецій, а зараз плануємо відкрити цех з виробництва нікотинових похідних продуктів»,- зазначив Пурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Індія розглядає можливість купівлі пшениці у росії зі знижкою – Reuters



