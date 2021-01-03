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В Индии одобрили вторую вакцину от COVID-19

Киев • УНН

 • 11152 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Индия позволила экстренное использование двух вакцин от коронавируса, разработанных компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также местной фармацевтической фирмой Bharat Biotech. Об этом сообщил в воскресенье регулятор страны, передает УНН со ссылкой на AFP.

В Индии одобрили вторую вакцину от COVID-19

"...вакцины Института сыворотки (вакцина AstraZeneca/Oxford) и Bharat Biotech одобрены для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях", - заявил на брифинге генеральный инспектор по лекарственным средствам Индии В. Г. Сомани.

Отмечается, что Индия является второй наиболее инфицированной страной в мире, где зарегистрировано более 10,3 миллионов случаев заболевания и почти 150 тысяч случаев смерти, хотя уровень инфицирования значительно снизился по сравнению с пиком в середине сентября, когда число случаев составляло более 90 тысяч ежедневно.

Ожидается, что решение положит начало одной из крупнейших в мире кампаний по вакцинации в стране с населением 1,3 миллиарда человек.

Правительство уже провело общенациональные учения накануне кампании по массовой вакцинации, и 96 тысяч медицинских работников были обучены делать прививки.

Сомани добавил журналистам после брифинга, что регулирующий орган по медпрепаратам "никогда ничего не одобрит, если возникнут малейшие опасения по поводу безопасности".

"Вакцины на 100% безопасны", - сказал он, добавив, что побочные эффекты, такие как "умеренная температура, боль и аллергия, характерны для каждой вакцины".

Как сообщал УНН, в конце декабря власти Китая предоставили условное разрешение для регулярных поставок на рынок вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 китайской государственной биотехнической группе (CNBG), которая контролируется фармацевтической компанией Sinopharm.

Sinopharm не единственная китайская фармацевтическая компания, которая заявила о готовности обеспечить масштабные поставки препаратов от коронавируса на международный рынок. Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech объявила, что привлекла инвестиции в размере более 500 млн долларов для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки. Среди инвесторов в эту вакцину есть и Украина. Так, Украина рассчитывает получить первую партию доз китайской вакцины Sinovac против COVID-19 уже в феврале.

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