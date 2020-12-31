Власти Китая выдали разрешение для продажи вакцины Sinopharm
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Власти Китая предоставили условное разрешение для регулярных поставок на рынок вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 китайской государственной биотехнической группы (CNBG), которая контролируется фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом заявил в четверг заместитель главы Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифей, передает УНН.
“Вчера вечером в соответствии с юридическими нормами была одобрена заявка CNBG на регистрацию разработанной ей вакцины, — рассказал он на пресс-конференции. — Таким образом, этот препарат получил условное разрешение и будет продаваться на рынке”.
По словам чиновника, вакцина Sinopharm подтвердила свою эффективность и безопасность.
Как сообщила ранее CNBG, в 2021 году она планирует провести в 1 млрд доз вакцины от коронавируса.
Sinopharm не единственная китайская фармацевтическая компания, которая заявила о готовности обеспечить масштабные поставки препаратов от коронавируса на международный рынок. Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech объявила, что привлекла инвестиции в размере более 500 млн долларов для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки. Среди инвесторов в эту вакцину есть и Украина. Так, Украина рассчитывает получить первую партию доз китайской вакцины Sinovac против COVID-19 уже в феврале.