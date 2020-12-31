Влада Китаю видала дозвіл для продажу вакцини Sinopharm

“Вчора ввечері у відповідності з юридичними нормами була схвалена заявка CNBG на реєстрацію розробленої їй вакцини, — розповів він на прес-конференції. — Таким чином, цей препарат отримав умовний дозвіл і буде продаватися на ринку”.

За словами чиновника, вакцина Sinopharm підтвердила свою ефективність і безпеку.

Як повідомила раніше CNBG, в 2021 році вона планує провести до 1 млрд доз вакцини від коронавірусу.

Sinopharm не єдина китайська фармацевтична компанія, яка заявила про готовність забезпечити масштабні поставки препаратів від коронавірусу на міжнародний ринок. Базована в Пекіні Sinovac Biotech оголосила, що привернула інвестиції в розмірі понад 500 млн доларів для щорічного виробництва 600 млн доз вакцини власної розробки. Серед інвесторів у цю вакцину є й Україна. Так, Україна розраховує отримати першу партію доз китайської вакцини Sinovac проти COVID-19 вже в лютому.