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В Індії схвалили другу вакцину від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Індія дозволила екстрене використання двох вакцин від коронавірусу, розроблених компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, а також місцевою фармацевтичною фірмою Bharat Biotech. Про це повідомив у неділю регулятор країни, передає УНН з посиланням на AFP.

В Індії схвалили другу вакцину від COVID-19

"...вакцини Інституту сироватки (вакцина AstraZeneca/Oxford) і Bharat Biotech схвалені для обмеженого використання в надзвичайних ситуаціях", - заявив на брифінгу генеральний інспектор з лікарських засобів Індії В. Г. Сомані.

Зазначається, що Індія є другою найбільш інфікованою країною в світі, де зареєстровано понад 10,3 мільйони випадків захворювання і майже 150 тисяч випадків смерті, хоча рівень інфікування значно знизився в порівнянні з піком в середині вересня, коли число випадків складало більше 90 тисяч щодня.

Очікується, що рішення покладе початок однієї з найбільших в світі кампаній з вакцинації в країні з населенням 1,3 мільярда людей.

Уряд вже провів загальнонаціональні навчання напередодні кампанії з масової вакцинації, і 96 тисяч медичних працівників були навчені робити щеплення.

Сомані додав журналістам після брифінгу, що регулюючий орган щодо медпрепарату "ніколи нічого не схвалить, якщо виникнуть найменші побоювання з приводу безпеки".

"Вакцини на 100% безпечні", - сказав він, додавши, що побічні ефекти, такі як "помірна температура, біль і алергія, характерні для кожної вакцини".

Як повідомляв УНН, в кінці грудня влада Китаю надала умовний дозвіл для регулярних поставок на ринок вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2 китайській державній біотехнічній групі (CNBG), яка контролюється фармацевтичною компанією Sinopharm.

Sinopharm не єдина китайська фармацевтична компанія, яка заявила про готовність забезпечити масштабні поставки препаратів від коронавірусу на міжнародний ринок. Базована в Пекіні Sinovac Biotech оголосила, що привернула інвестиції в розмірі понад 500 млн доларів для щорічного виробництва 600 млн доз вакцини власної розробки. Серед інвесторів в цю вакцину є і Україна. Так, Україна розраховує отримати першу партію доз китайської вакцини Sinovac проти COVID-19 вже в лютому.

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