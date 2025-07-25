В Индии обрушилась школа: 6 учеников погибли, 29 ранены

По меньшей мере шесть учеников погибли и еще 29 получили ранения, двое из них в критическом состоянии, после того, как часть здания государственной школы обрушилась в пятницу утром в Индии, пишет УНН со ссылкой на Times of India.

Детали

Инцидент произошел в деревне Пиплод округа Джхалавар в индийском штате Раджастхан около 7:45 по местному времени в государственной старшей начальной школе, когда ученики собирались на утреннюю молитву. По меньшей мере 17 учеников находились в здании, когда секция классных комнат для 6 и 7 классов обрушилась, сообщили в полиции.

По словам чиновников, в школе обучается около 27 учеников, и после обрушения немедленно была начата спасательная операция. Всех учеников, оказавшихся под обломками, извлекли и доставили в больницу, сообщил начальник отдела здравоохранения.

Министр школьного образования Раджастхана Мадан Дилавар заявил, что начато расследование. "Мы также изучаем структурную устойчивость других зданий на территории школы", - добавил он.

В Индии загорелся товарный поезд: пожар вызвал хаос в движении поездов до Ченнаи