В Индии обрушилась школа: 6 учеников погибли, 29 ранены
Киев • УНН
В пятницу утром в Индии обрушилась часть здания государственной школы, в результате чего погибли по меньшей мере шестеро учеников и 29 получили ранения. Инцидент произошел в деревне Пиплод округа Джхалавар во время утренней молитвы.
По меньшей мере шесть учеников погибли и еще 29 получили ранения, двое из них в критическом состоянии, после того, как часть здания государственной школы обрушилась в пятницу утром в Индии, пишет УНН со ссылкой на Times of India.
Детали
Инцидент произошел в деревне Пиплод округа Джхалавар в индийском штате Раджастхан около 7:45 по местному времени в государственной старшей начальной школе, когда ученики собирались на утреннюю молитву. По меньшей мере 17 учеников находились в здании, когда секция классных комнат для 6 и 7 классов обрушилась, сообщили в полиции.
По словам чиновников, в школе обучается около 27 учеников, и после обрушения немедленно была начата спасательная операция. Всех учеников, оказавшихся под обломками, извлекли и доставили в больницу, сообщил начальник отдела здравоохранения.
Министр школьного образования Раджастхана Мадан Дилавар заявил, что начато расследование. "Мы также изучаем структурную устойчивость других зданий на территории школы", - добавил он.
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