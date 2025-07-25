В Індії стався обвал у школі: 6 учнів загинули, 29 поранених

Щонайменше шестеро учнів загинули та ще 29 отримали поранення, двоє з них у критичному стані, після того, як частина будівлі державної школи обвалилася у п'ятницю вранці в Індії, пише УНН з посиланням на Times of India.

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Інцидент стався в селі Піплод округу Джхалавар в індійському штаті Раджастхан близько 7:45 за місцевим часом у державній старшій початковій школі, коли учні збиралися на ранкову молитву. Щонайменше 17 учнів перебували в будівлі, коли секція класних кімнат для 6 та 7 класів обвалилася, повідомили у поліції.

За словами посадовців, у школі навчається близько 27 учнів, і після обвалу було негайно розпочато рятувальну операцію. Усіх учнів, які опинилися під уламками, витягли та доставили до лікарні, повідомив начальник відділу охорони здоров'я.

Міністр шкільної освіти Раджастану Мадан Ділавар заявив, що розпочато розслідування. "Ми також вивчаємо структурну стійкість інших будівель на території школи", - додав він.

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