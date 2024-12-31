В Индии нефтеперерабатывающий гигант увеличивает импорт нефти с Ближнего Востока на фоне замедления поставок из рф

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Индии был вынужден искать альтернативные и дорогие партии нефти с Ближнего Востока, чтобы компенсировать снижение поставок из россии, что акцентировало внимание на изменении моделей экспорта, на фоне того, как трейдеры сосредоточены на перспективах мирового рынка в 2025 году, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Нам не хватает трех-четырех российских партий для загрузки в январе и поставки в феврале", - сказал финансовый директор Bharat Petroleum Corp. Ветса Рамакришна Гупта. "Мы объявили тендеры и обеспечили альтернативные сорта из Ирака, ОАЭ и других стран", - сказал он.

Индия, как отмечает издание, стала основным рынком для российской нефти после вторжения москвы в Украину в 2022 году, что увеличило импорт, который помогает ее быстро растущей экономике. Однако страна столкнулась с падением поставок в последние недели, поскольку западные государства ужесточили санкции против так называемого "теневого флота" танкеров москвы, а российские нефтеперерабатывающие заводы повысили ставки, пишет издание. Кроме того, на москву также оказывается давление, чтобы она придерживалась производственных целей ОПЕК+.

Хотя поставки с Ближнего Востока были на 2 доллара за баррель дороже, чем российская Urals, на более широком рынке нет недостатка в нефти, сказал Гупта в интервью во вторник. Сейчас BPCL не планирует увеличивать объемы в рамках годовых соглашений с национальными нефтяными компаниями, которые будут обсуждаться в следующем месяце, сказал он.

"Импорт нефти в Индию из россии снизился до 1,47 млн баррелей в день в этом месяце, что является самым низким показателем с декабря прошлого года, согласно аналитической компанией Kpler", - указывает издание.

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