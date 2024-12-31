В Індії нафтопереробний гігант збільшує імпорт нафти з Близького Сходу на тлі сповільнення поставок з рф

Один із найбільших нафтопереробних заводів Індії був змушений шукати альтернативні та дорожчі партії нафти з Близького Сходу, щоб компенсувати зниження поставок із росії, що закцентувало увагу на зміні моделей експорту, на тлі того, як трейдери зосереджені на перспективах світового ринку у 2025 році, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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"Нам не вистачає трьох-чотирьох російських партій для завантаження в січні і поставки в лютому", - сказав фінансовий директор Bharat Petroleum Corp. Вєтса Рамакрішна Гупта. "Ми оголосили тендери та забезпечили альтернативні сорти з Іраку, ОАЕ та інших країн", - сказав він.

Індія, як зауважує видання, стала основним ринком для російської нафти після вторгнення москви в Україну в 2022 році, що збільшило імпорт, який допомагає її економіці, що швидко зростає. Проте країна зіткнулася з падінням поставок останніми тижнями, оскільки західні держави посилили санкції проти так званого "тіньового флоту" танкерів москви, а російські нафтопереробні заводи підвищили ставки, пише видання. Окрім того, на москву також чиниться тиск, щоб вона дотримувалася виробничих цілей ОПЕК+.

Хоча поставки з Близького Сходу були на 2 долари за барель дорожчі, ніж російська Urals, на ширшому ринку не бракує нафти, сказав Гупта в інтерв'ю у вівторок. Наразі BPCL не планує збільшувати обсяги в межах річних угод із національними нафтовими компаніями, які обговорюватимуться наступного місяця, сказав він.

"Імпорт нафти до Індії з росії знизився до 1,47 млн ​​барелів на день цього місяця, що є найнижчим показником з грудня минулого року, згідно з аналітичною компанією Kpler", - вказує видання.

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