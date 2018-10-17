В Ичне восстановили газоснабжение после ЧП на арсенале
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В городе Ичня Черниговской области, вблизи которого 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами боеприпасов на 6-м арсенале Министерства обороны, восстановили газоснабжение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"Восстановлено газоснабжение в городе Ичня", - отметили в ведомстве.
Кроме того указано, что электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотведение Ичнянского района работают в штатном режиме.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.