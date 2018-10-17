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В Ічні відновили газопостачання після НС на арсеналі

В Ічні відновили газопостачання після НС на арсеналі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У місті Ічня Чернігівської області, поблизу якого 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами боєприпасів на 6-му арсеналі Міністерства оборони, відновили газопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

"Відновлено газопостачання в місті Ічня", - зазначили у відомстві.

Крім того вказано, що електропостачання, стаціонарний телефонний зв'язок, водопостачання та водовідведення Ічнянського району працюють у штатному режимі.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.

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