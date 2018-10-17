В Ічні відновили газопостачання після НС на арсеналі

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У місті Ічня Чернігівської області, поблизу якого 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами боєприпасів на 6-му арсеналі Міністерства оборони, відновили газопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.