В Ічні відновили газопостачання після НС на арсеналі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У місті Ічня Чернігівської області, поблизу якого 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами боєприпасів на 6-му арсеналі Міністерства оборони, відновили газопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"Відновлено газопостачання в місті Ічня", - зазначили у відомстві.
Крім того вказано, що електропостачання, стаціонарний телефонний зв'язок, водопостачання та водовідведення Ічнянського району працюють у штатному режимі.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.