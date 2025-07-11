В ГУР назвали количество погибших россиян в Украине среди осужденных
Киев • УНН
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о значительных потерях среди российских осужденных, воюющих в Украине. С июля 2024 года по апрель 2025 года в Южный военный округ ВС РФ зачислили 14 560 человек, из которых по меньшей мере 4 212 погибли или пропали без вести.
Южный военный округ вс рф безвозвратно потерял не менее 28% новоприбывших военнослужащих из числа осужденных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в период с июля 2024 года по конец апреля 2025 года в Южный военный округ ВС РФ зачислили на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием. Указанные граждане подписали контракты с Министерством обороны Украины, чтобы избежать ответственности за совершенные ими преступления и заработать деньги на убийстве украинцев.
Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких "вояк" составили не менее 4 212 человек — погибших или пропавших без вести, без учета раненых. Это более 28% от общего количества новоприбывшего "спецконтингента".
Среди погибших много молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Самый молодой ликвидированный в Украине осужденный 2009 года рождения. Он был рядовым 111-го стрелкового полка.
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