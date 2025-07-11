В ГУР назвали кількість загиблих росіян в Україні з-поміж засуджених осіб
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про значні втрати серед російських засуджених, які воюють в Україні. З липня 2024 року по квітень 2025 року до Південного військового округу зс рф зарахували 14 560 осіб, з яких щонайменше 4 212 загинули або зникли безвісти.
Південний військовий округ зс рф безповоротно втратив щонайменше 28% новоприбулих військовослужбовців з-поміж засуджених осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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Зазначається, що у період з липня 2024 року по кінець квітня 2025 року до південного військового округу ЗС РФ зарахували на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених і тих, хто перебував під слідством. Вказані громадяни підписали контракти з Міністерством оборони України, щоб уникнути відповідальності а скоєні ними злочини та заробити гроші на вбивстві українців.
Згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких "вояків" становили щонайменше 4 212 осіб — загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених. Це понад 28% від загальної кількості новоприбулого "спецконтингенту
Серед загиблих багато молодих людей віком від 18 до 19 років. Наймолодший ліквідований в Україні засуджений 2009 року народження. Він був рядовим 111-го стрілецького полку.
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