Руководитель ГСЧС Андрей Даник опроверг информацию о том, что из-под завалов "Охматдета" достали младенца, добавив, что ни на одном из объектов нет погибших младенцев. Об этом Даник рассказал во время брифинга, передает УНН.

"По состоянию на сейчас младенцев из-под завалов ни на одной из локаций, где ведутся разборы, мы не доставали", - сказал Даник.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что в результате удара пострадали 7 детей в возрасте от 2,5 до 17 лет.

Контекст

Издание hromadske сообщало, что в Киеве под завалами корпуса детской больницы "Охматдет" спасатели обнаружили младенца. Отмечалось, что ребенка якобы сразу забрала машина скорой помощи.

Напомним

Количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 25. Всего от российских оккупантов погибло 36 человек.