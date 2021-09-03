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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Грузии зафиксирован новый суточный рекорд количества смертей от COVID-19

В Грузии зафиксирован новый суточный рекорд количества смертей от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16870 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. За последние 24 часа в Грузии от последствий COVID-19 умерли 86 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Предыдущий рекорд был установлен накануне - до утра 2 сентября стало известно еще о 81 умершем от коронавируса. В целом от COVID-19 в Грузии умерли 7 649 пациентов.

В Грузии за минувшие сутки обнаружили 3 034 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения коронавирусом, зафиксированное в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 559 943.

Около 40% случаев инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси - 1 202.

Сейчас в Грузии 45 782 активных случаев коронавируса. Из них 7 210 пациентов (около 16%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 577 пациентов оценивается как тяжелое, а 385 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на 3 сентября в стране провели 1 259 391 прививок от коронавируса. Из них 23 518 - за последние сутки.

Дополнение

Грузия отказалась от 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые подарила Латвия.

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