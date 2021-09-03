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У Грузії зафіксовано новий добовий рекорд кількості смертей від COVID-19

У Грузії зафіксовано новий добовий рекорд кількості смертей від COVID-19

Київ • УНН

 • 16885 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. За останні 24 години в Грузії від наслідків COVID-19 померли 86 осіб, що є рекордим показником від початку пандемії. Про це пише УНН з посиланням на "Новости Грузия".

Деталі

Попередній рекорд був встановлений напередодні - до ранку 2 вересня стало відомо ще про 81 померлого від коронавірусу. У цілому від COVID-19 в Грузії померли 7 649 пацієнтів.

У Грузії за минулу добу виявили 3 034 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження коронавірусом, зафіксована в Грузії з початку пандемії, до ранку п'ятниці збільшилася до 559 943.

Близько 40% випадків інфікування, зафіксованих по країні за останні 24 години, приходиться на Тбілісі - 1 202.

Нині в Грузії 45 782 активних випадки коронавірусу. З них 7 210 пацієнтів (близько 16%) проходять лікування в лікарнях. Стан 1 577 пацієнтів оцінюється як важкий, а 385 підключені до апаратів ШВЛ.

Станом на 3 вересня в країні провели 1 259 391 щеплень від коронавірусу. З них 23 518 - за останню добу.

Доповнення

Грузія відмовилася від 50 тис. доз вакцини AstraZeneca, які подарувала Латвія.

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