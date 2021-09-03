Грузія відмовилася від 50 тис. доз вакцини AstraZeneca, які подарувала Латвія

ukru
17 березня, 19:38 • 99720 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 123618 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 179885 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 155429 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 154604 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162489 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179413 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150260 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159407 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176136 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

17 березня, 20:41 • 20339 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 34035 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 44004 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 26717 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 44055 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 179885 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 161579 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 258421 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 254534 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 382587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 60479 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 69508 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 67469 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101415 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111502 перегляди
Актуальне
Грузія відмовилася від 50 тис. доз вакцини AstraZeneca, які подарувала Латвія

Грузія відмовилася від 50 тис. доз вакцини AstraZeneca, які подарувала Латвія

Київ • УНН

 • 18631 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Грузії відмовилися прийняти від уряду Латвії 50 тисяч доз вакцини проти коронавірусу британсько-шведської фірми AstraZeneca. Про це повідомляє УНН за даними News Georgia.

Деталі

Голова Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров’я Грузії Аміран Гамкрелідзе зазначив, що препарат від AstraZeneca Грузії пропонувала не тільки Латвія, а й інші країни ЄС. За його словами, вони відмовилися від допомоги через непопулярність цієї вакцини в Грузії, тому політичних мотивів у цього рішення немає.

Гамкрелідзе також нагадав, що завдяки міжнародній платформі COVAX Грузія раніше отримала до 130 тис. доз вакцин від AstraZeneca. Наразі у країни залишається до 20 тис. доз цього препарату. Темпи використання запасів відносно невеликі — по 700-800 доз щодня.

Водночас політсекретар партії “Європейська Грузія” у закордонних справах Георгій Канделакі назвав відмову від препарату безвідповідальною, зазначивши, що цю партію вакцин варто було б використати для вакцинації педагогів.

Додамо

У Грузії AstraZeneca можуть обрати лише люди віком від 45 років. Із 16 років громадяни Грузії можуть щепитися вакциною спільної розробки американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а з 18 років — китайськими вакцинами Sinovac і Sinopharm.

Вакцинація проти коронавірусу з поетапним охопленням нових груп населення в країні почалася з 15 березня. Масовою кампанія з вакцинації стала 5 липня.

Станом на 2 вересня у Грузії зроблено понад 1,2 млн щеплень. Повністю вакциновано проти COVID-19 — 421 785 осіб, що становить 14,8% від дорослого населення країни.

Нагадаємо

Два тижні тому Грузія третій день поспіль оновлювала максимум за кількістю смертей від коронавірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами