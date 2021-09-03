Грузія відмовилася від 50 тис. доз вакцини AstraZeneca, які подарувала Латвія
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Грузії відмовилися прийняти від уряду Латвії 50 тисяч доз вакцини проти коронавірусу британсько-шведської фірми AstraZeneca. Про це повідомляє УНН за даними News Georgia.
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Голова Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров’я Грузії Аміран Гамкрелідзе зазначив, що препарат від AstraZeneca Грузії пропонувала не тільки Латвія, а й інші країни ЄС. За його словами, вони відмовилися від допомоги через непопулярність цієї вакцини в Грузії, тому політичних мотивів у цього рішення немає.
Гамкрелідзе також нагадав, що завдяки міжнародній платформі COVAX Грузія раніше отримала до 130 тис. доз вакцин від AstraZeneca. Наразі у країни залишається до 20 тис. доз цього препарату. Темпи використання запасів відносно невеликі — по 700-800 доз щодня.
Водночас політсекретар партії “Європейська Грузія” у закордонних справах Георгій Канделакі назвав відмову від препарату безвідповідальною, зазначивши, що цю партію вакцин варто було б використати для вакцинації педагогів.
Додамо
У Грузії AstraZeneca можуть обрати лише люди віком від 45 років. Із 16 років громадяни Грузії можуть щепитися вакциною спільної розробки американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а з 18 років — китайськими вакцинами Sinovac і Sinopharm.
Вакцинація проти коронавірусу з поетапним охопленням нових груп населення в країні почалася з 15 березня. Масовою кампанія з вакцинації стала 5 липня.
Станом на 2 вересня у Грузії зроблено понад 1,2 млн щеплень. Повністю вакциновано проти COVID-19 — 421 785 осіб, що становить 14,8% від дорослого населення країни.
Нагадаємо
Два тижні тому Грузія третій день поспіль оновлювала максимум за кількістю смертей від коронавірусу.