Грузія третій день поспіль оновлює максимум за кількістю смертей від COVID-19

Деталі

Напередодні повідомлялося про 59 летальних випадків, а 19 серпня — про 58. Загальна кількість померлих за час пандемії в Грузії сягнула 6 723 осіб.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Грузії зросла за добу на 4 901, до 510 941.

Близько 40% фактів інфікування, зафіксованих по країні за останні 24 години, доводиться на Тбілісі — 1 930. В Аджарії виявили 602 випадки зараження, в Імереті — 638, в Кахеті — 471, в Самегрело і Земо Сванеті — 298, в Шида-Картлі — 272, в Квемо-Картлі — 249, в Гурії — 157, в Самцхе-Джавахеті — 130, в Мцхета-Мтіанеті — 114, Рача-Лечхумі і Квемо Сванеті — 40.

На даний момент в Грузії 61 236 активних випадків коронавірусу.

Додамо

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Грузії зафіксували 506 040 випадків захворювання, жертвами стали 6 640 осіб.