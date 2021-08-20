У Грузії зафіксовано новий рекорд кількості смертей COVID-19 з початку пандемії

Деталі

Попередній рекорд смертності був встановлений напередодні. 19 серпня повідомлялося про 58 померлих від коронавіірусу.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Грузії зросла за добу на 4 743, до 506 040.

Близько 40% випадків інфікування, зафіксованих по країні за останні 24 години, доводиться на Тбілісі - 1 860. В Аджарії виявили 677 випадків зараження, в Імереті - 573, в Кахеті - 386, в Шида-Картлі - 304, в Самегрело і Земо Сванеті - 297, в Квемо-Картлі - 277, в Мцхета-Мтіанеті - 113, в Гурії - 120, в Самцхе-Джавахеті - 98, в Рача-Лечхумі і Квемо Сванеті - 38.

Одужали 3 393 людини, їх загальна кількість зросла до 440 370.

На даний момент в Грузії 58 995 активних випадків коронавірусу.

Довідка

У Грузії з липня росте кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом. Якщо раніше добовий показник коливався в районі 1 тисячі, то зараз він доходить до 4 тисяч. Це змусило владу знову зробити обов’язковим носіння масок.

Перший випадок зараження коронавірусом у країні виявлено 26 лютого 2020 року. У республіці з 15 березня ведеться вакцинація населення препаратами компаній AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm і Sinovac Biotech. За даними Міністерства охорони здоров’я, обидві дози вакцини отримали близько 205 тис. осіб, що складає 5,48% населення.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Грузії зафіксували 501 297 випадків захворювання, жертвами стали 6 590 осіб.