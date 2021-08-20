У Грузії зафіксовано новий рекорд кількості смертей COVID-19 з початку пандемії

ukru
17 березня, 19:38 • 106312 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140707 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 201837 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 166449 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 162947 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 183062 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151735 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159641 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176292 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221980 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 72301 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 64110 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 57208 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 52960 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 87269 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 201854 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 172941 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 269085 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 264882 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 392575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 71311 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 78918 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 76062 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104782 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114595 перегляди
Актуальне
У Грузії зафіксовано новий рекорд кількості смертей COVID-19 з початку пандемії

У Грузії зафіксовано новий рекорд кількості смертей COVID-19 з початку пандемії

Київ • УНН

 • 13428 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. За останні 24 години в Грузії від наслідків COVID-19 померли 59 осіб. Це найвищий показник денної смертності від COVID-19 з початку пандемії. Жертвами коронавірусу в Грузії в цілому стали 6 649 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Ехо Кавказу.

Деталі

Попередній рекорд смертності був встановлений напередодні. 19 серпня повідомлялося про 58 померлих від коронавіірусу.
Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Грузії зросла за добу на 4 743, до 506 040.

Близько 40% випадків інфікування, зафіксованих по країні за останні 24 години, доводиться на Тбілісі - 1 860. В Аджарії виявили 677 випадків зараження, в Імереті - 573, в Кахеті - 386, в Шида-Картлі - 304, в Самегрело і Земо Сванеті - 297, в Квемо-Картлі - 277, в Мцхета-Мтіанеті - 113, в Гурії - 120, в Самцхе-Джавахеті - 98, в Рача-Лечхумі і Квемо Сванеті - 38.

Одужали 3 393 людини, їх загальна кількість зросла до 440 370.

На даний момент в Грузії 58 995 активних випадків коронавірусу.

Довідка

У Грузії з липня росте кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом. Якщо раніше добовий показник коливався в районі 1 тисячі, то зараз він доходить до 4 тисяч. Це змусило владу знову зробити обов’язковим носіння масок.

Перший випадок зараження коронавірусом у країні виявлено 26 лютого 2020 року. У республіці з 15 березня ведеться вакцинація населення препаратами компаній AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm і Sinovac Biotech. За даними Міністерства охорони здоров’я, обидві дози вакцини отримали близько 205 тис. осіб, що складає 5,48% населення.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Грузії зафіксували 501 297 випадків захворювання, жертвами стали 6 590 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами