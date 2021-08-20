В Грузии зафиксирован новый рекорд количества смертей COVID-19 с начала пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За последние 24 часа в Грузии от последствий COVID-19 умерли 59 человек. Это самый высокий показатель дневной смертности от COVID-19 с начала пандемии. Жертвами коронавируса в Грузии в целом стали 6 649 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.
Детали
Предыдущий рекорд смертности был установлен накануне. 19 августа сообщалось о 58 умерших от коронавиирусу.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии выросло за сутки на 4 743, к 506 040.
Около 40% случаев инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси - 1 860. В Аджарии обнаружили 677 случаев заражения, в Имерети - 573, в Кахети - 386, в Шида Картли - 304, в Самегрело и Земо Сванети - 297, в Квемо-Картли - 277, в Мцхета-Мтианети - 113, в Гурии - 120, в Самцхе-Джавахети - 98, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 38.
Выздоровели 3 393 человека, их общее количество выросло до 440 370.
На данный момент в Грузии 58 995 активных случаев коронавируса.
Справка
В Грузии с июля растет количество выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом. Если раньше суточный показатель колебался в районе 1 тысячи, то сейчас он доходит до 4 тысяч. Это заставило власти снова сделать обязательным ношение масок.
Первый случай заражения коронавирусом в стране выявлено 26 февраля 2020 года. В республике с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По данным Министерства здравоохранения, обе дозы вакцины получили около 205 тысяч человек, что составляет 5,48% населения.
Согласно статистике ВОЗ - в Грузии зафиксировали 501 297 случаев заболевания, жертвами стали 6 590 человек.