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Грузия третий день подряд обновляет максимум по количеству смертей от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 24162 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. За последние 24 часа в Грузии от последствий COVID-19 умерли 74 человека — это уже третий рекорд подряд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Georgia.

Детали

Накануне сообщалось о 59 летальных случаев, а 19 августа — о 58. Общее количество умерших за время пандемии в Грузии достигло 6 723 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии выросло за сутки на 4 901, до 510 941.

Около 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси — 1 930. В Аджарии обнаружили 602 случая заражения, в Имерети — 638, в Кахети — 471, в Самегрело и Земо Сванети — 298, в Шида Картли — 272, в Квемо-Картли — 249, в Гурии — 157, в Самцхе-Джавахети — 130, в Мцхета-Мтианети — 114, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 40.

На данный момент в Грузии 61 236 активных случаев коронавируса.

Добавим

Согласно статистике ВОЗ — в Грузии зафиксировали 506 040 случаев заболевания, жертвами стали 6 640 человек.

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