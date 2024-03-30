МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,2 произошли сегодня вблизи города Они на западе Грузии, жертв и разрушений не зафиксировано.
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российско-террористические войска понесли 730 потерь, вступили в 79 боевых столкновений, нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также 57 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Можно ли будет ездить в Германии на "украинских номерах" после 1 апреля? Посол дал разъяснения
Украинские водители в Германии смогут ездить с украинскими номерными знаками еще 6 месяцев после 1 апреля 2024 года по специальному разрешению, но перерегистрация на немецкие номерные знаки станет обязательной осенью 2024 года.
Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: количество жертв возросло до двух
Два человека погибли в результате взрыва неизвестного предмета на третьем этаже 5-этажного жилого дома в Белой Церкви.
Еще в двух областях вводят аварийные отключения: детали
В Днепропетровской и Кировоградской областях из-за последствий обстрелов вводятся аварийные отключения электроэнергии, причем плановые отключения затрагивают разные районы.
Усиление ПВО в регионе и функционирование зернового коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Франции
Председатель Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве посетила Одессу, чтобы осмотреть морской порт, обсудить вызовы безопасности, подчеркнуть восстановление портовой инфраструктуры, усиление противовоздушной обороны и осудить агрессию россии против Украины.
Стабилизационные отключения вводят в трех областях Украины: что известно
В Донецкой, Полтавской и Сумской областях Украины вводятся стабилизационные отключения электроэнергии из-за дефицита генерирующих мощностей и повреждения энергетической инфраструктуры, вызванные российскими военными атаками.
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: 65-летний мужчина получил ранения
65-летний мужчина в селе Станислав Херсонской области получил осколочные ранения, когда у ворот его дома разорвался российский снаряд.
рф укрепляет границы в трех регионах, а личный состав группировок войск тренируют выявлять ДРГ - разведка
россия усиливает участки границы в белгородской, курской и брянской областях и тренирует войска для борьбы с диверсионными группами после рейдов российских добровольческих корпусов.
Теракт в подмосковном "Крокусе": идентифицированы 134 жертвы
134 жертвы теракта в подмосковном "Крокусе" были идентифицированы с помощью генетической экспертизы, в то время как личности остальных жертв все еще устанавливаются.