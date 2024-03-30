В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения

Сразу два землетрясения произошли сегодня на западе Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает УНН.

В 17:44 по тбилисскому времени подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в 10 км от города Они в регионе Рача.

Через несколько минут, в 17:50, в той же зоне произошло землетрясение магнитудой 4,2.

В первом случае гипоцентр был на глубине 7 километров, а во втором - 10 километров.

О жертвах и разрушениях сообщений до сих пор не поступало.