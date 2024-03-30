В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  138495 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  136734 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  139110 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  286512 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136495 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134623 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153742 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143229 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145370 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153426 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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21 марта 2024, 11:56  •  650836 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  598443 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  609013 просмотра

В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,2 произошли сегодня вблизи города Они на западе Грузии, жертв и разрушений не зафиксировано.

Новости Мира •   •  15603 просмотра
В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения

Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российско-террористические войска понесли 730 потерь, вступили в 79 боевых столкновений, нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также 57 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  16826 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений

Можно ли будет ездить в Германии на "украинских номерах" после 1 апреля? Посол дал разъяснения

Украинские водители в Германии смогут ездить с украинскими номерными знаками еще 6 месяцев после 1 апреля 2024 года по специальному разрешению, но перерегистрация на немецкие номерные знаки станет обязательной осенью 2024 года.

Общество •   •  17064 просмотра
Можно ли будет ездить в Германии на "украинских номерах" после 1 апреля? Посол дал разъяснения

Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: количество жертв возросло до двух

Два человека погибли в результате взрыва неизвестного предмета на третьем этаже 5-этажного жилого дома в Белой Церкви.

Криминал и ЧП •   •  17584 просмотра
Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: количество жертв возросло до двух

Еще в двух областях вводят аварийные отключения: детали

В Днепропетровской и Кировоградской областях из-за последствий обстрелов вводятся аварийные отключения электроэнергии, причем плановые отключения затрагивают разные районы.

Война •   •  19716 просмотра
Еще в двух областях вводят аварийные отключения: детали

Усиление ПВО в регионе и функционирование зернового коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Франции

Председатель Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве посетила Одессу, чтобы осмотреть морской порт, обсудить вызовы безопасности, подчеркнуть восстановление портовой инфраструктуры, усиление противовоздушной обороны и осудить агрессию россии против Украины.

Война •   •  23020 просмотра
Усиление ПВО в регионе и функционирование зернового коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Франции

Стабилизационные отключения вводят в трех областях Украины: что известно

В Донецкой, Полтавской и Сумской областях Украины вводятся стабилизационные отключения электроэнергии из-за дефицита генерирующих мощностей и повреждения энергетической инфраструктуры, вызванные российскими военными атаками.

Общество •   •  21323 просмотра
Стабилизационные отключения вводят в трех областях Украины: что известно

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: 65-летний мужчина получил ранения

65-летний мужчина в селе Станислав Херсонской области получил осколочные ранения, когда у ворот его дома разорвался российский снаряд.

Война •   •  20966 просмотра
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: 65-летний мужчина получил ранения

рф укрепляет границы в трех регионах, а личный состав группировок войск тренируют выявлять ДРГ - разведка

россия усиливает участки границы в белгородской, курской и брянской областях и тренирует войска для борьбы с диверсионными группами после рейдов российских добровольческих корпусов.

Война •   •  22292 просмотра
рф укрепляет границы в трех регионах, а личный состав группировок войск тренируют выявлять ДРГ - разведка

Теракт в подмосковном "Крокусе": идентифицированы 134 жертвы

134 жертвы теракта в подмосковном "Крокусе" были идентифицированы с помощью генетической экспертизы, в то время как личности остальных жертв все еще устанавливаются.

Новости Мира •   •  20986 просмотра
Теракт в подмосковном "Крокусе": идентифицированы 134 жертвы