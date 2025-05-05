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В Грузии оппозиция инициирует плебисцит о досрочных выборах в парламент

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Оппозиция Грузии предлагает провести плебисцит о досрочных парламентских выборах одновременно с местными выборами в октябре. Это должно стать инструментом для разрядки политического противостояния.

В Грузии оппозиция инициирует плебисцит о досрочных выборах в парламент

В оппозиционной среде власти в Грузии обсуждают идею плебисцита о досрочных парламентских выборах одновременно с выборами в органы местного самоуправления, запланированными на октябрь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Детали

Согласно этой инициативе, гражданам будет предложено ответить на вопрос, хотят ли они досрочных парламентских выборов. Об этом заявил один из лидеров партии "Лело" и коалиции "За сильную Грузию" Давит Усупашвили.

Он назвал плебисцит потенциальным инструментом разрядки политического противостояния – при наличии институциональных и международных гарантий. По его словам, если плебисцит станет частью какого-то "большого плана", поддержанного международным сообществом и политическими игроками, его проведение следует серьезно рассмотреть.

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Замечательные выборы и волшебные решения с неба не прилетят. Такие схемы нужны, особенно если они идут от желания договориться, а не разрушать

- отметил Усупашвили.

Он также напомнил о проблемах и нарушениях, которые сопровождали прошлые парламентские выборы, и подчеркнул, что любые подобные инициативы требуют надежных гарантий прозрачности и участия всех сторон.

Напомним

Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала пакет поправок, согласно которым Конституционный суд Грузии получает право запрещать новые партии, "заявленные цели, характер деятельности и кадровый состав которых идентичны уже запрещенным партиям". 

Лилия Набока

Лилия Набока

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